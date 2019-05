Solo un profondo conoscitore di boschi può raccontare la storia di Waldo. Solo un dendrologo - cioè chi di ascolto degli alberi e della natura ha fatto un percorso tra meditazione, filosofia e vita - fa parlare un popolo di nasi grinzosi, che nascono vecchi e muoiono giovani, giganteschi e non troppo simpatici. La storia di Waldo Basilius coinvolge tra parole e storia come l'intreccio dei rami. A cambiare la sua vita, straniero tra i nasi grinzosi dove solo un grande libro era l'attimo di pace, arriva la paura di una guerra improvvisa, in cui il ragazzo intravede una via, che gli permette di salvarsi e fuggire, cercando la complessa strada, tra le foreste, e chi vi abita, verso un ritorno alla vita. Un'emozio- nante storia fantasy, per ragazzi dai dieci anni in poi, raccontata da un poeta e scrittore della Natura, Tiziano Fratus.

Waldo Basilius di T. Fratus,

Pelledoca, 18 euro

Venerdì 31 Maggio 2019, 05:01

