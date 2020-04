Solo mascherine chirurgiche «Così non siamo protetti»

Lorena Loiacono

Ancora a rischio la raccolta dei rifiuti: Roma potrebbe nuovamente riempirsi di spazzatura, sarebbe un'altra pesantissima tegola per i cittadini, in piena emergenza sanitaria.

Il servizio dell'Ama, già in affanno, potrebbe infatti bloccarsi del tutto: gli operatori sono sul piede di guerra da settimane e, da oggi, a macchia di leopardo potrebbero rifiutarsi di uscire in strada. Il motivo? La mancanza di protezione. Non hanno le mascherine che stanno chiedendo dall'inizio dell'emergenza Covid-19. I sindacati hanno aperto lo stato di agitazione, una protesta che sembrava essersi affievolita negli ultimi giorni con la promessa dell'arrivo delle mascherine per lavorare in strada.

Ma qualcosa è andato storto: «Ora avremo solo le mascherine cosiddette chirurgiche spiega un gruppo di lavoratori, che non vogliono identificarsi con sigle sindacali ma sono troppo leggere per lavorare tra i cassonetti, in strada. Siamo pronti a difendere la nostra salute, a far sentire la nostra protesta». Da oggi quindi potrebbero riprendere i disagi nelle strade, tra cassonetti stracolmi e spazzatura a terra.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 6 Aprile 2020, 05:01

