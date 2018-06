Martedì 26 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Solo lo scrittore Umberto Eco finora l'aveva ricevuta. Invece ieri l'antica e prestigiosa Università di Glasgow ha conferito a Paola Severino la laurea Honoris causa in Law and Economy. Nel corso della cerimonia, che si è svolta sotto le navate gotiche dell'Ateneo fondato nel 1415 attraverso una bolla pontificia di Papa Niccolò V, il Rettore Sir Anton Muscatelli ha letto la motivazione del riconoscimento e pronunciato la laudatio di Paola Severino, giurista nota a livello internazionale, prima donna ministro della Giustizia in Italia, poi Rettore dell'Università Luiss di cui oggi ricopre l'incarico di vicepresidente. «La legge contro la corruzione che porta il suo nome - ha sottolineato Muscatelli - è considerata a livello internazionale come un esempio di eccellenza giuridica».