Solo due euro per un sogno che vale oltre 67 milioni. Ieri sera aa Arcola in provincia di La Spezia è stato centrato il 6 al Superenalotto da 67.218.272,10 euro. La vincita del Jackpot è stata realizzata presso il punto di vendita Sisal tabaccheria Il Quadrifoglio situato in strada provinciale, 288. Nella caccia al Jackpot, che durava dal settembre 2019, gli italiani, ricorda Agipronews, hanno giocato oltre 440 milioni di combinazioni al SuperEnalotto. Il 6 mancava dal 17 settembre 2019 quando è stato vinto a Montechiarugolo (PR) un Jackpot da 66,4 milioni di euro, il 14° montepremi più alto dei Jackpot SuperEnalotto assegnati. Il 13 agosto 2019, invece, è stato vinto a Lodi il Jackpot record di 209 milioni di euro, la vincita più alta nella storia del SuperEnalotto di Sisal. Otto milioni e 66 mila euro del Jackpot centrato ieri torneranno nelle casse dello Stato: è l'effetto della tassa sulla fortuna - introdotta a gennaio 2012 e raddoppiata a partire da ottobre del 2017 - che prevede un prelievo del 12%, calcolato sulla parte eccedente i 500 euro di vincita. Il vincitore del Jackpot può presentare entro 90 giorni il tagliando vincente ad uno degli Uffici Premi di Sisal S.p.A (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13) in Via A. Tocqueville 13 a Milano o in Viale Sacco e Vanzetti 89 a Roma. Il montepremi per l'estrazione di giovedì 30 gennaio è di 14,5 milioni di euro.

Mercoledì 29 Gennaio 2020, 05:01

