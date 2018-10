Sollima alla guerra dei narcos

Venerdì 19 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Dopo essere stata affidata allo sguardo del talento canadese Denis Villeneuve (Blade Runner 2049), la grande questione della frontiera tra Stati Uniti e Messico, con tutto ciò che comporta in termini di commercio di droga e di vite umane nonché di equilibri politici, viene consegnata al nostro Stefano Sollima. Dopo Sicario arriva infatti Soldado, con cui il regista di Acab e Suburra si prende la responsabilità di gestire una materia incandescente e attori hollywoodiani di peso come Josh Brolin e Benicio Del Toro.Qui però, come nel primo capitolo di questa serie, anch'esso scritto dall'ottimo Taylor Sheridan (quello de I segreti di Wind River e Hell or High Water), il pedale viene spinto a fondo sul genere: tra poliziesco, thriller e action politico. Terreni in cui il confronto tra il bene e il male assume contorni spettacolari. E Sollima conferma una volta di più di padroneggiare la materia noir con uno stile deciso e personale, molto diverso da quello del Sicario di Villeneuve. Per un Soldado solido e godibile, ma non irrinunciabile.(M. Gre.)SOLDADOdi Stefano Sollima