Sollievo Chievo: verso l'improcedibilità

Marco ZorzoMILANO - Comunque vada, possiamo dire che l'isola felice del calcio, ovvero il Chievo, non esiste più. Già, perché la storia delle plusvalenze (col Cesena) non è per niente chiara. Tuttavia il club scaligero se la caverà pure stavolta. È questa l'impressione raccolta dai (soliti) bene informati. Un vizio di forma, infatti, emerso nelle carte presentate dai magistrati, permetterebbe al Chievo di ottenere lo stop alle richieste della Procura, che ha domandato 15 punti di penalizzazione, e quindi la retrocessione in B, per la società presieduta da Luca Campedelli per il caso delle presunte plusvalenze fittizie con il Cesena.La sentenza, attesa per ieri, è scivolata a oggi. Tra la mattinata e il primo pomeriggio. Tradotto in soldoni, i veronesi potrebbero rischiare una (lieve) penalizzazione nel prossimo campionato di A, com'è avvenuto nei giorni scorsi con il Parma (e Palermo con Zamparini in testa, avvelenati). Lo stesso dicasi adesso per il Crotone, interessato da vicino alla vicenda-Chievo: nel caso di retrocessione dei veneti, i calabresi verrebbero ripescati in massima divisione. Ma così non dovrebbe andare.E Luca Campedelli? Il presidente è stato deferito (chiesti 36 mesi di squalifica): già 10 anni fa patteggiò per altre plusvalenze fittizzie. Altro giro, altra corsa. Vediamo stavolta come andrà a finire.riproduzione riservata ®