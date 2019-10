Solito Marquez Rossi illude, ma c'è Bagnaia (4°)

Marc Marquez non è mai sazio. Il campione del mondo infatti porta a casa anche il GP d'Australia, battendo l'inglese Crutchlow e l'idolo di casa Miller. Gara pazza con tanti cambiamenti e lotte in testa, poi nel finale lo spagnolo ha la meglio su Vinales, che nel disperato tentativo di andare a vincere cade buttando al vento il podio. Per Marquez si tratta dell'11° trionfo stagionale. Ottimo quarto posto per l'azzurro Bagnaia, si rivede finalmente l'Aprilia con Iannone sesto davanti a Dovizioso e Rossi, che dopo aver condotto la gara nel primo giro, è stato vittima dei soliti problemi della sua Yamaha. Domenica da ricordare per l'Italia per il trionfo di Lorenzo Dalla Porta, che con la contemporanea caduta di Canet si è portato a casa il titolo della Moto3 a 15 anni di distanza da quello firmato Dovizioso. (D.Pet.)

