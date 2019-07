Solita doppietta Mercedes Leclerc buon 3° disastro Vettel

Piergiorgio Bruni

ROMA - Arranca la Ferrari, cresce la Red Bull, vince ovviamente la Mercedes. In Gran Bretagna, sulla pista di casa, le Frecce d'Argento mettono a segno la settima doppietta stagionale: primo Hamilton, 80esimo successo in carriera a -11 dall'eterno Schumacher, a seguire Bottas e Leclerc. Disastroso, invece, Vettel: sedicesimo dopo aver tamponato Verstappen (con cui, poi, si è scusato), sostituito l'ala anteriore danneggiata e preso 10 secondi di penalità. «È stato un mio errore ammette il tedesco pensavo ci fosse uno spazio all'interno, che non si è aperto, e non ho potuto evitare l'incidente». Di umore opposto il compagno di squadra: «È stata racconta Leclerc la gara che mi sono goduto di più in tutta la mia carriera in F1. I primi due stint non sono andati come volevamo e con la safety car abbiamo perso posizioni (a causa di una distrazione del muretto, ndr). Il duello con Verstappen? E' bello per la Formula 1 avere queste battaglie al limite». Soddisfatto a metà Mattia Binotto: «Charles (Leclerc ndr) spiega il team principal di Maranello ha fatto una gara fantastica. Giornata difficile per Sebastian (Vettel ndr) che ha commesso un errore, lo sa, spiace, ma saprà ripartire». «E' stato un gran premio difficile per la prestazione conclude l'ingegnere di Losanna e siamo rimasti sorpresi dalla qualifica. Oggi (ieri, ndr), però, abbiamo ritrovato alcune difficoltà sulla usura degli pneumatici. Stiamo progredendo la macchina, tuttavia il gap su certe piste è ancora elevato».

Lunedì 15 Luglio 2019, 05:01

