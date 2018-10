Solfagnano, ma che bel castello

Venerdì 5 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Tiziana BoldriniLa presentazione del volume da collezione Il Castello di Solfagnano - La natura del bel paesaggio, prevista domani con ospite d'eccezione il critico d'arte Philippe Daverio, offre una buona scusa per visitare Solfagnano, la piccola frazione di Perugia incastonata nella valle del Tevere. Con una storia che risale al 1100, l'antico complesso include il castello e la villa, nucleo originario che nel 1700 appartenne al marchese Antinori di Perugia. Acquistata nel 1865 dalla famiglia Bennicelli di Roma, oggi, grazie alla nuova proprietà, è una splendida residenza d'epoca. Noto in passato come teatro di sontuose feste, il castello è stato protagonista di celebri vicende, dagli scontri tra le truppe papali e perugine alla cattura, nel 1479, del brigante Virginio Orsini. Elementi di particolare pregio, le aree verdi si articolano in un grande parco a ferro di cavallo e in due giardini terrazzati, uno dei quali realizzato con una splendida geometria all'italiana (info 3347295604, www.castellodisolfagnano.it).