Soler: «Chiuso in casa ho riscoperto la Magia della musica»

Totò Rizzo

Non sarebbe stato in sintonia con l'annus horribilis della pandemia ma i fan sono comunque rimasti delusi che nel 2020 Alvaro Soler li abbia lasciati orfani del tormentone estivo. «In realtà, prima che arrivasse il virus, avevo deciso di prendermi un anno sabbatico confessa il principe catalano del latino-americano pensavo di stare finalmente in famiglia, di viaggiare da turista dopo anni frenetici di solo lavoro. Invece Però mi ha felicemente sorpreso questa dipendenza, forte specialmente nel pubblico italiano».

Non si è ancora usciti dall'emergenza sanitaria ma i fan di nuovo sono contenti dacché nelle radio impazza Magia, nuovo singolo di Soler che fa da apripista all'album omonimo in uscita il 9 luglio. «Chiuso in casa ho creato tanto, concedendomi un tempo di cui avevo perduto il senso. Non c'era chi mi dicesse hai tre giorni per scrivere la nuova hit. È venuto fuori un disco in equilibrio tra l'Alvaro solare e quello più malinconico che conoscono in pochi».

Gran voglia di suonarlo dal vivo, ovviamente, il disco. Date italiane, 7 e 8 marzo 2022 a Padova e Milano. Forse un concerto il 25 giugno prossimo nella sua Barcellona. E 5 eventi pic-nic in Germania, con la gente sul prato dei parchi: libera ma con teutonica prudenza. Versione integrale su Leggo.it

Ultimo aggiornamento: Giovedì 15 Aprile 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA