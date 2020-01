Soleimani, Teheran in piazza: «Per gli Usa sarà un Vietnam»

Una folla oceanica - almeno tre milioni di iraniani - ha occupato tutte le principali piazze di Teheran per dare l'ultimo saluto al generale delle Forze Quds, Qassem Soleimani, ucciso venerdì scorso in un raid americano a Bagdad. La salma di quello che ormai viene considerato un eroe nazionale è stata accolta dalla Guida suprema iraniana, l'ayatollah Ali Khamenei, che in lacrime ha pregato sulla bara. L'aria di Teheran - durant la processione funebre trasmessa in diretta dalla televisione di Stato - vibrava di rabbia e di sete di vendetta. Sono state date alle fiamme bandiere statunitensi e israeliane ed è stata esposta un'immagine di Trump con una corda al collo. Ali Akbar Velayati, consigliere di Khamenei, ha detto chiaro: «Se gli Stati Uniti non ritirano le forze dalla regione, affronteranno un altro Vietnam».

Martedì 7 Gennaio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA