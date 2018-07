Sole, è vietato bruciare

Giovedì 12 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

È scoppiata l'estate e il sole si è fatto potente, in spiaggia come in città. Le amanti della tintarella devono proteggersi con fattori medio-alti. Le texture si alleggeriscono e alle creme protettive si affiancano aftersun e prodotti per prolungare l'abbronzatura.Shiseido con Expert Sun Aging Protection Lotion Plus Spf 50+ ha pensato a una lozione solare viso e corpo dalla texture leggera, che si stende facilmente ed è impercettibile sulla pelle. Non solo, se applicato sul viso dopo la normale detersione, favorisce la stesura del makeup e ne prolunga la durata.Lancaster ha lanciato il Sun Sensitive Tan Maximizer Luminous Lasting Tan, trattamento dopo sole gel fresco e leggero, arricchito con il beautiful tanning activator che promuove la sintesi melaninica.Zero filtri chimici e naturale al 100% è il Face Broad Spectrum SPF 30 di Susanne Kaufmann. Per coloro che vogliono mantenere la pelle giovane Maria Galland propone la Soin Protecteur Visage (SPF 30) al tè bianco ed estratto di cotone, crema che contrasta l'invecchiamento causato dal sole.La linea Coconut Beauty di Bilboa (da 15 a 30 SPF) dona un'abbronzatura luminosa e dorata dal leggero effetto seta: microperle di jojoba aiutano la tintarella e l'essenza di cocco regala una profumazione deliziosa. (A.Vil.)