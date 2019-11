SOGNI ACERBI

Enrico Sarzanini

ROMA - Ciro Immobile Pallone d'oro e Lazio in Champions. Dal ritiro con la Nazionale del ct Mancini, Francesco Acerbi traccia la strada del futuro biancoceleste. Con gli azzurri già qualificati ad Euro 2020 c'è spazio e tempo per parlare dell'ottimo momento che vive la squadra di Inzaghi: «Veniamo da 4 vittorie consecutive e questo deve essere un punto di partenza, dispiace che la sosta sia arrivata proprio adesso - sottolinea il difensore -. Siamo sulla strada giusta e abbiamo trovato quella continuità che porta a conquistare traguardi a lungo agognati come l'approdo in Champions». Unica nota stonata l'Europa League dove la Lazio ha rimediato tre sconfitte in quattro gare, sette nelle ultime otto se si considera anche la scorsa stagione. Un ruolino che stona con i numeri che la Lazio sta facendo vedere in campionato dove viene da quattro vittorie di fila che le hanno consentito di scalare la classifica fino ad arrivare al terzo posto: «Il rendimento non è stato lo stesso del campionato, ci ha lasciato tanto amaro in bocca ma non è ancora detta l'ultima parola». Lazio terza e Immobile capocannoniere, secondo Acerbi l'attaccante merita un riconoscimento importante: «Ciro è un amico e un grande attaccante, bisogna preservarlo e sperare che prosegui così, merita tante soddisfazioni, se continua a segnare così tanto è da Pallone d'oro».

Domani la sfida contro la Bosnia di Dzeko, per il biancoceleste sarà una gara particolare: «Al di là delle scelte che farà Mancini affronterò un calciatore della Roma e per me sarà un derby. Lo reputo uno dei migliori attaccanti che ci sono in circolazione, ha grandi qualità tecniche e fisiche e le dimostra ogni volta, anche all'andata tenne in apprensione da solo la nostra nazionale».

Guai però a pensare che la Bosnia sia solo Dzeko: «Hanno tantissimi calciatori come Pjanic. Non sarà una partita semplice ma noi vogliamo evitare figuracce e soprattutto continuare a vincere». Così sulle sue prossime sfide personali: «Non ho mai pensato al posto fisso perché non ce l'ho. Cerco di dare sempre il meglio per me stesso ma anche per migliorarmi e per convincere l'allenatore a tenermi sempre in campo. In Nazionale ci sono tanti ottimi giocatori, manca Chiellini che è una colonna del reparto, io resto con i piedi per terra e penso che ogni opportunità sia una finale».

Il 13 novembre di due anni fa il pareggio contro la Svezia che estromise l'Italia dal Mondiale: «Ero a vederla a casa di un amico, me la ricorderò sempre. A fine partita ero incredulo, speravo sempre che facesse gol qualcuno, invece non è successo e ci sono rimasto veramente male. È una cosa passata, siamo agli Europei. Giusto prendere spunto dagli errori ma bisogna sempre guardare avanti».

Giovedì 14 Novembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA