Sofia Unica Un violento boato e poi il crollo del soppalco: paura in via Eligio

Giovedì 28 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Sofia UnicaUn violento boato e poi il crollo del soppalco: paura in via Eligio Possenti, a La Storta, per l'esplosione di due bombole del gas. Tre persone di cui una trasportata in codice rosso al policlinico Gemelli sono rimaste ferite. Gli altri due feriti hanno riportato invece lievi ferite e sono stati soccorsi sul posto.L'esplosione è avvenuta intorno alle 16 all'interno del garage nella palazzina al civico 15. Pompieri e periti sono ancora a lavoro per risalire alle cause dell'esplosione. Per motivi di sicurezza i vigili del Fuoco hanno ordinato l'evacuazione dello stabile anche per procedere con le analisi sulla stabilità del palazzo che non dovrebbe però aver subito danni strutturali.Inizialmente si era diffusa la notizia che tra i feriti ci fosse anche un vigile del fuoco impiegato nelle operazioni di spegnimento del rogo. Le testimonianze delle persone presenti a via Possenti sono all'insegna del terrore: «Abbiamo sentito un boato pazzesco, vetri e persiane hanno tremato come se fosse esplosa una bomba - racconta Cecilia De Lisi, che è subito scesa in strada coi suoi due bambini - c'erano persone che urlavano e altri vicini che correvano all'impazzata. Mai provata una paura simile». E ancora: «Ero in terrazza - dice Luca, studente di economia aziendale - e ho sentito un botto assordante e del fumo provenire da quel garage. Ho avuto paura che la palazzina crollasse. Sembrava di stare in un film horror».Ora i vigili del fuoco dovranno ricostruire l'accaduto: da una prima ricostruzione pare che la deflagrazione sia scaturita da una bombola che alimenta una fiamma della saldatrice. Ad ammetterlo è stata la persona che stava utilizzando la fiamma rimasta miracolosamente illesa: «Non so come sia accaduto - avrebbe detto l'uomo ai pompieri - forse una falla nel tubo che porta il gas dalla bombola al cannello».Al momento non è stata aperta alcuna inchiesta ma la Procura attende gli atti per vagliare le posizioni di eventuali responsabili».riproduzione riservata ®