Sofia Unica Un altro «attacco terroristico» a Londra. Così lo

Un altro «attacco terroristico» a Londra. Così lo definisce la polizia della capitale inglese che è intervenuta ieri pomeriggio intorno alle 14 locali (le 15 in Italia) nel quartiere di Streatham, periferia sud di Londra. Intorno a quell'ora, un uomo ha iniziato ad accoltellare diversi passanti a caso in una strada di negozi e bar. A quanto scrive la polizia metropolitana di Londra sul proprio account Twitter, sono tre le persone rimaste ferite, solo una delle tre è in pericolo di vita. L'assalitore era «sotto sorveglianza attiva» della polizia - ha riferito Scotland Yard che segue la a pista del terrorismo di matrice «islamica».

«Una furia scatenata», racconta una testimone al sito del Times. Secondo un altro testimone l'assalitore «si è procurato il coltello in uno dei negozi della strada principale e ha colpito un uomo e una donna». Un altra persona sostiene avesse «un machete» e «un contenitore d'argento visibile sul torace», tipo tostapane, probabilmente a simulare una cintura esplosiva (rivelatasi poi falsa). Scotland Yard ha confermato la matrice terroristica e la presenza del machete. Soddisfazione per la perfetta riuscita del dispositivo antiterrorismo studiato ad hoc per Londra. La polizia ha bloccato l'uomo, intimandogli di mettere giù l'arma. L'assalitore non ha obbedito e gli agenti hanno sparato più volte, uccidendolo. In diversi video sui social network l'uomo è immobile, riverso a terra, vicino a Boots, un negozio della catena di farmacie. Ignote le sue generalità. La zona intorno al luogo dell'aggressione è stata chiusa, il traffico deviato e i passeggeri costretti a scendere dagli autobus.

A differenza di altri attacchi analoghi recenti, l'ultimo da parte di un militante jihadista vicino a London Bridge a fine 2019, questa volta l'episodio è avvenuto in un'area periferica della città, ma comunque affollata. Per l'esattezza nella principale strada dei negozi del quartiere, lungo Streatham High Street.

Lunedì 3 Febbraio 2020, 05:01

