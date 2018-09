Sofia Unica Tornano alla sbarra dopo 5 mesi. Tanto è passato dalla sentenza

Martedì 11 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Tornano alla sbarra dopo 5 mesi. Tanto è passato dalla sentenza di primo grado. Stavolta Buzzi e Carminati dovranno attendere il giudizio d'appello. Quello praticametne definitivo.È attesa per oggi la sentenza di secondo grado del processo al Mondo di Mezzo che vede imputate 43 persone tra cui l'ex terrorista, Massimo Carminati e il ras delle coop romane, Salvatore Buzzi. I giudici della terza corte entreranno in camera di consiglio, nell'aula bunker di Rebibbia, per decidere in merito alle richieste formulate nel marzo scorso dalla procura generale.In primo luogo l'accusa ha chiesto di ribaltare la decisione del primo grado riconoscendo l'esistenza di una associazione a delinquere di stampo mafioso. Nel luglio del 2017 venne riconosciuta, invece, l'esistenza di due associazioni a delinquere «semplici» che avevano proprio in Carminati e Buzzi i punti di riferimento. Per l'ex Nar il pg ha chiesto una condanna a 26 anni e mezzo e per Buzzi ha sollecitato 25 anni e 9 mesi. In primo grado i due presunti capoclan furono condannati rispettivamente a 20 e a 19 anni. In totale sono state rinnovate richieste di condanna per 430 anni nei confronti degli imputati, di cui 19 accusati di associazione di stampo mafioso. La lettura del dispositivo è attesa per la tarda mattinata.«Chiediamo che venga ripristinato il reato di associazione di stampo mafioso nelle forme pluriaggravate nelle quali viene contestato - aveva sottolineato il procuratore generale Antonio Sensale ai giudici della Corte d'Appello di Roma, al termine della requisitoria - riteniamo sussistente anche l'aggravante dell'articolo 7 ( metodo mafioso) per le estorsioni e gli episodi corruttivi contestati, ha aggiunto il rappresentante della pubblica accusa.«Carminati è un boss, così come lo chiamano i criminali nelle intercettazioni, riconoscendolo come capo e obbedendogli in virtù del potere criminale che gli riconoscono». Aveva detto il procuratore aggiunto Giuseppe Cascini. «I testimoni e le vittime delle intimidazioni, quando sono venuti in aula, hanno avuto paura a parlare», ha aggiunto il magistrato, sottolineando l'influenza di Carminati sul presunto sodalizio.