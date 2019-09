Sofia Unica

Torna domenica la Giornata Europea della Cultura Ebraica, giunta quest'anno alla ventesima edizione. La manifestazione, che vede la partecipazione di trentaquattro Paesi europei, ha l'obiettivo di approfondire la storia, la cultura e le tradizioni dell'ebraismo attraverso visite guidate, concerti, incontri d'autore, spettacoli e degustazioni kasher. Sul tema I sogni, una scala verso il cielo, molte le iniziative organizzate dalla Comunità Ebraica di Roma, che si svolgeranno nella cornice dell'antico quartiere ebraico (Portico d'Ottavia).

Si parte con visite guidate gratuite, in italiano e in inglese, al Museo Ebraico di Roma, al Tempio Maggiore e al Tempio Spagnolo. Quest'anno, inoltre, si terranno delle straordinarie visite guidate umoristiche, nel dialetto giudaico-romanesco. Visite guidate anche al Tempio dei Giovani (Piazza San Bartolomeo all'Isola, 21). Durante la visita si terrà la spiegazione di alcuni testi del Talmud e del libro dello Zohar che trattano la dimensione onirica. In Largo XVI ottobre, dalle 17.00 alle 22.00, si terranno performance degli studenti dell'Accademia di Belle Arti di Roma, che dipingeranno presso il Portico d'Ottavia. Spazio all'approfondimento, alla musica e all'enologia nel Palazzo della Cultura (Via del Portico d'Ottavia, 71), che vedrà per tutta la durata della giornata la mostra «sogni di carta», l'esposizione di libri-scultura a tema ebraico di Elisabetta Moscati. Alle 10.30 si inizia il programma con un approfondimento sul tema dei sogni con rabbini e psicoanalisti.

Quindi, nel pomeriggio alle ore 18.00, all'interno dello stesso spazio, si ricomincerà con l'evento «Hai fatto un sogno? Ti aiuto a capirlo», in cui lo psicoanalista David Gerbi presenterà il suo ultimo libro, e darà dimostrazioni pratiche di interpretazione dei sogni. La Giornata nel Palazzo della Cultura continua alle 21.00 con il concerto dell'ensemble Progetto Davka «Il sogno di Alisa» di Maurizio Di Veroli, e con l'esibizione dei giovani musicisti del progetto «Suoniamo insieme per Alisa», in ricordo di Alisa Coen, una ragazza della comunità scomparsa a soli diciotto anni. Chiusura alle 22.30 con «Kosher Wine Tours», alla scoperta dell'enologia ebraica.

