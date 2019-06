Sofia Unica

Sono entrati a pistole spianate. Urlando e terrorizzando una famiglia. Sembra imprendibile la banda di rapinatori armati che da tempo sta seminando il terrore nelle ville. Due colpi a distanza di ventiquattrore in due diverse zone della città. I sei componenti del commando riescono a mimetizzarsi nella notte come vampiri dopo aver colpito spariscono nel buio senza lasciare traccia.

L'ultimo in ordine di tempo è stato messo a segno al numero civico 62 di via Fratelli Maristi a Casal Monastero. L'altro ieri invece avevano seminato il terrore in un altro villino nel comune di Ciampino in via del Fosso di Fioranello, tra l'aeroporto e il Divino Amore. Domenica notte, i malviventi si sono materializzati intorno all' una. Dopo aver citofonato, sono riusciti a farsi aprire prima il cancello e poi la porta d'ingresso.

«Tutti e sei avevano il passamontagna ed i guanti ha raccontato una delle vittime, ancora in stato d' agitazione, alla polizia del commissariato San Basilio. Parlavano tra loro con un accento dell'est Europa. Solo uno di loro era italiano». Una volta in casa, hanno gettato per terra la sorella del proprietario di casa e l'hanno immobilizzata. Con la donna c' erano i tre figli. Sotto la minaccia di un'arma le gridavano: «Dacci dove sono i soldi e non ti succederà niente». La poveretta nonostante avesse indicato loro dove erano le due casseforti è stata picchiata dai rapinatori che non erano riusciti ad aprirle. Prima di fuggire hanno disattivato e portato via gli hard disk dove erano contenute le immagini del sistema di videosorveglianza.

Questi particolari, secondo la polizia che sta svolgendo le indagini, fanno pensare ad una banda di professionisti esperti anche di elettronica. Studiano per settimane gli obiettivi da colpire, per poi entrare in azione sempre negli stessi orari, in corrispondenza del cambio turno delle volanti della polizia. Nella stessa zona qualche anno fa, un gruppo di malviventi armati rapinò l'abitazione di un poliziotto la notte di Capodanno. Il padre dell'agente che ricevette sul telefono cellulare il messaggio d' allarme venne aggredito e picchiato dai rapinatori che si erano nascosti dietro una siepe.

Lunedì 17 Giugno 2019, 05:01

