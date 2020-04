Sofia Unica

Si è presentato al pronto soccorso dell'ospedale Grassi con una ferita da arma da fuoco a una gamba. L'uomo, Paolo Ascani, 51 anni, è stato accompagnato dalla sorella Elisabetta, che però non è entrata nel nosocomio, ha raccontato di essere stato raggiunto da un proiettile mentre era in via Forni, a nuova Ostia.

Il 51enne è il cognato di Roberto Spada. Quest'ultimo, noto alle cronache per la testata al giornalista di Nemo, Daniele Piervincenzi, è stato condannato in via definitiva per l'aggressione con l'aggravante dell'articolo 7 e all'ergastolo in primo grado per associazione mafiosa.

Ascani, incensurato, in zona è conosciuto non solo per la parentela con il boss ma anche per essere l'ex gestore della spiaggia libera Onda Anomala. Ma, nonostante il lockdown, si è tornati a sparare.

Ascani ha riportato una ferita tra il polpaccio e la caviglia. Segno che il sicario non voleva ucciderlo ma, magari, solo mandare un avvertimento. Forse proprio al cognato. Gli investigatori ipotizzano che dietro possa esserci una lotta intestina tra clan per spartirsi il territorio di Ostia. Senza gli Spada quella fetta di Roma - storicamente nodo cruciale per la mala - è senza un capo.

Nessuno, ancora una volta, ha visto niente. Neanche a dirlo. «Ho sentito 4 colpi di pistola, saranno state le 17 uno dopo l'altro - ha raccontato una residente - Quando mi sono affacciata ho visto le auto dei carabinieri».

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Martedì 21 Aprile 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA