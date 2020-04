Sofia Unica

Posti di blocco raddoppiati ed in alcuni casi anche triplicati. Utilizzo di elicotteri per controllare dall'alto criticità legate ad assembramenti di persone e flussi di traffico diretti nelle località balneari e montane. È il piano per festività pasquali messo a punto dalla Prefettura per la prossima settimana. Pasqua e Pasquetta, quindi, saranno sorvegliate speciali.

Una task force di poliziotti, carabinieri, finanzieri ed agenti della municipale vigileranno sul rispetto delle norme #iorestoacasa. Non solo ville e parchi della Capitale dove i romani si radunano tradizionalmente per grigliate e pranzi all'aperto, ma anche le zone di mare saranno super vigilate. Pattuglie della polizia stradale, come già avviene in questi giorni, si posizioneranno sulle autostrade e sul grande raccordo anulare, dove con posti di controllo ad imbuto verificheranno le autocertificazioni esibite dagli automobilisti e dai passeggeri. Centro città e zone periferiche verranno presidiate dalle forze di polizia anche in prossimità dei supermercati per mettere in atto i piani antirapina e tutelare la sicurezza delle fasce più deboli. Nelle aree verdi verranno impiegati agenti e militari a cavallo.

«Metteremo sul territorio le forze che stiamo impiegando dall' inizio dell'emergenza - sottolinea il comandante della polizia locale Antonio Di Maggio - uomini in divisa ed in abiti civili controlleranno la circolazione stradale specie in prossimità delle consolare che portano al mare o in montagna. Sono certo che i romani rispettino ancora una volta queste prescrizioni soprattutto nei giorni di festa, durante i quali purtroppo ci sia poco da festeggiare vista l'emergenza».

Particolare attenzione da parte delle polizie locali dei comuni confinanti verrà focalizzata sugli accessi al mare come ad Ardea dove il sindaco ha già predisposto i servizi di controllo. «Ci saranno anche servizi notturni per evitare - sottolinea il comandante Sergio Ierace della municipale di Ardea - che camperisti e campeggiatori arrivino con roulotte e camper sulle spiagge per stazionarvi».

