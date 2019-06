Sofia Unica

Non si facevano scrupoli nemmeno ad avvelenare i terreni, dove c'erano coltivazioni di olivi e grano, con scorie tossiche. Smokin fields che tradotto vuol dire terre fumanti. Così gli investigatori hanno battezzato l'indagine che ha portato alla luce una terra dei fuochi tra la Capitale e Latina dove il materiale tossico veniva messo sottoterra quando ancora emanava fumo. Un danno ambientale enorme, i cui effetti nocivi sulla salute umana potrebbero andare avanti per anni.

Un business milionario quello emerso dopo il blitz anticrimine messo a segno dai carabinieri forestale del comando regionale del Lazio, dal nucleo investigativo di polizia ambientale forestale Nipaaf, dal gruppo di Latina e dalla stradale di Aprilia. I detective ambientali, delegati alle indagini dal procuratore aggiunto Michele Prestipino della direzione distrettuale antimafia, hanno fatto irruzione in quattro terreni, due nel comune di Pontinia e due in quello di Roma, in tre aziende accreditate nel settore della gestione di rifiuti tra Roma e la Capitale e in una discarica di proprietà. Tutte le aree sono state sequestrate insieme agli automezzi utilizzati dai malviventi per gli sversi velenosi.

Decine di autocarri, trattori, semirimorchi e escavatori venivano adoperati per interrare i rifiuti. E' la nuova frontiera del malaffare delle eco mafie che speculano illegalmente su uno dei settori considerati tra i più critici e più redditizi del momento, perché legati anche alla raccolta differenziata. Alla fine degli anni '90 il pentito di camorra Carmine Schiavone, confessò a i magistrati che nella stessa zona dove sono stati effettuati i sequestri ieri, c' era un traffico illecito di rifiuti tossici che venivano interrati a Borgo Montello.

Don Cesare Boschin, parroco di questa località, che portava avanti una battaglia contro la discarica venne assassinato in circostanze misteriose in cui movente va ricercato nella lotta che conduceva contro le eco mafie.

