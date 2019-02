Sofia Unica

Niente ruspe sulla sede di Casapound. Almeno per ora. A gelare il Campidoglio, che lo scorso gennaio aveva approvato una mozione a maggioranza che chiedeva lo sgombero dell'immobile che ospita i militanti di estrema destra, il Mef e la Prefettura. Il ministero, rispondendo alla missiva con cui la sindaca Virginia Raggi informava il ministero di Tria dell'ok alla mozione, ha recepito le valutazioni del Prefetto di Roma per il quale quello sgombero «non è una priorità». Fonti del ministero dell'Economia e dell'Agenzia del Demanio hanno precisato di aver «svolto l'istruttoria e tutti gli adempimenti necessari a rientrare in possesso dell'immobile», ma ricordando che a questo punto lo sgombero «dovrà essere valutato dal Prefetto di Roma, che non lo ritiene prioritario in forza dei criteri stabiliti ad hoc». Così le ruspe, che incombevano sempre di più sulla casa dei fascisti del Terzo millennio, ora sembrano più lontane. Solo qualche settimana fa, lo scorso 29 gennaio, l'assemblea capitolina aveva manifestato la volontà di mettere fine all'occupazione con una mozione del Pd, approvata in aula a maggioranza anche da M5s, in cui si chiedeva alla Sindaca Raggi di «intervenire presso il ministero degli Interni, il prefetto e il questore» affinché lo stabile simbolo del movimento di estrema destra a Roma, «che si rifà a ideologie fasciste e alle politiche di Mussolini», fosse immediatamente sgomberato. Ma ora, di fronte alla risposta del ministero di Tria e le valutazioni del prefetto, l'invocazione dell'assemblea capitolina sullo sgombero cade nel vuoto. «CasaPound resterà lì finché esisterà anche un solo centro sociale di sinistra occupato in Italia», chiarisce il loro stesso leader, Simone Di Stefano. A parlare di «scaricabarile pusillanime, pavido, opaco tra Salvini, Tria e Raggi» è il deputato Roberto Morassut.

Intanto, nella tarda serata di ieri, è arrivata una nota dal ministro dell'Economia, Giovanni Tria: dal Mef infatti si precisa che il ministro non ha mai scritto alcuna lettera sullo sgombero. «L'effettuazione e la data dello sgombero - si ribadisce - sono di competenza del prefetto di Roma che li farà secondo le proprie priorità».

