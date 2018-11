Sofia Unica L'input della Sindaca è stato chiaro e netto. «Dopo il

Venerdì 9 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Sofia UnicaL'input della Sindaca è stato chiaro e netto. «Dopo il ripristino della legalità a Ostia ci concentreremo sui Casamonica». E così è. Gli uffici operativi della polizia locale stanno infatti mettendo a punto un blitz senza precedenti a Roma. Un'operazione che verrà ricordata per anni e che vedrà l'impiego di centinaia di uomini.Tutto si sta pianificando in queste ore. Nulla viene lasciato al caso. E nei prossimi giorni le case abusive, le ville fuorilegge e i beni che appartengono al clan andranno giù come un castello di carte. Sotto i colpi delle ruspe. Virginia Raggi lo ha preso come un punto d'onore. «Fare qualcosa che nessuno fino a oggi ha mai fatto. Riportare la legalità e dare un colpo ferale allo strapotere di chi si sentiva onnipotente», le parole della prima cittadina. E così sarà. «A brevissimo», fanno sapere dal Campidoglio.Top secret - per ovvie ragioni - i luoghi che saranno interessati. Al blitz, oltre alla polizia locale di Roma Capitale (che guiderà le operazioni), parteciperanno anche le altre forze dell'ordine. L'importante è garantire l'effetto sorpresa e tenere il massimo riserbo con tutti. In questi giorni gli agenti stanno effettuando i sopralluoghi definitivi con personale in borghese e senza auto civetta per non destare sospetti tra le vedette che sono a guardia delle roccaforti dei Casamonica.A Ostia, i cugini Spada, hanno avuto un durissimo colpo sul raket della case popolari. Sono state requisite in tutto già dieci abitazioni riconducibili al clan e non passa giorno che nell'area di piazza Gasparri, vero fortino degli zingari del litorale, in cui si vedano sequestri e arresti.La morsa, insomma, sta stringendosi sempre di più attorno a chi per anni ha comandato territori e gestito le vite di centinaia di persone all'insegna della malavita.«Roma non abbassa la testa - aveva detto la Raggi - e il nostro lavoro proseguirà sempre più con forza e decisione». Il blitz contro i Casamonica segnerà probabilmente il mandato politico dei Cinque stelle in Campidoglio. Per questa operazione è targata senza alcun dubbio M5S.riproduzione riservata ®