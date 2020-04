Sofia Unica

In un momento come questo, in cui il commercio on line è il solo modo per effettuare compravendite, le truffe sono decuplicate. Cybermalviventi ogni giorno sfruttano la buona fede dei cittadini e, a quanto pare, anche le falle del sistema che dovrebbe contrastarli. Già, perché per reati detti minori, le denunce al commissariato sono sospese. Il Viminale ha provato così a reinventarsi smart lanciando le denunce via web. A Roma sarebbero una decina i commissariati abilitati. Ma il condizionale è quantomai d'obbligo in questo caso. Il motivo? Una volta inviata la mail alla questura di zona competente (sul sito della polizia c'è la mappa virtuale di Roma) uno pensa che tutto sia risolto. Basta controllare la propria mail dopo qualche ora per accorgersi del contrario: una risposta automatica informa il cittadino che voleva denunciare che il sistema è fuori uso e ci si deve recare al posto di polizia se si vuole sporgere querela. Peccato però che questo gioco dell'oca si interrompe perché i commissariati ti rispondono che in questo periodo è tutto fermo.

Abbiamo testato con una vittima di una tentata truffa (sventata per puro caso) il sistema: non funziona nulla.

«Sistemando il garage avevo trovato un vecchio pezzo di ricambio che non mi serviva - racconta Carla T. - e ho deciso di metterlo in vendita su un noto sito di annunci. Mi contatta una persona che mi propone di acquistare con pagamento tramite giroconto. Mi chiede di andare al bancomat, di andare nella sezione pagamenti e ricariche...di inserire dei codici che non sono altro che le credenziali delle sua carta per poi prendere i soldi e sparire». E poi? «Mi sono resa conto della truffa e ho deciso, dopo aver trovato le porte chiuse al commissariato, di fare la denuncia on line. Ma le poche questure attrezzate ricevono la denuncia ed entro 48 ore ci si deve recare a firmare fisicamente altrimenti il sistema la cancella... peccato che fisicamente non ti accettano. La sola alternativa intanto è mandare una mail al commissariato per segnalare la cosa. Scrivi tutto, alleghi i documenti e scopri che le mail tornano indietro».

Come la signora Carla, secondo i sindacati di Polizia, questo inconveniente è stato riscontrato a Roma almeno in circa duemila casi. Il risultato? Le truffe, lievitate (dati Viminale) del 350% da inizio quarantena, restano impunite nella maggior parte dei casi. Alla faccia di una nazione smart.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 22 Aprile 2020, 05:01

