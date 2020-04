Sofia Unica

In taxi con il divisorio, mascherina sul volto e niente posti in piedi sui bus. A Roma per rimettere in moto i trasporti, con la fase 2, serviranno misure ad hoc: si parte dal numero chiuso. Il Campidoglio infatti sta pensando ad accessi contingentati e vetture semivuote.

Si parte dai taxi, utilissimi per evitare il sovraffollamento dei bus ma certo di misure ridotte rispetto alle vetture di Atac: per garantire la sicurezza delle auto bianche saranno installate lastre divisorie in plexigass a separare il tassista alla guida e il passeggero, ovviamente seduto dietro. Mentre sui vagoni delle metropolitane si dovrà lavorare al distanziamento: l'idea al vaglio è quella di togliere due sedili su 4, lasciando così lo spazio di un metro tra un passeggero e l'altro. Ai tornelli inoltre, nel momento di timbrare il biglietto o mostrare l'abbonamento, sarà inoltre possibile contare gli accessi: è necessario infatti valutare la capienza massima dei vagoni ma anche delle banchine, con appositi spazi di distanziamento tra i passeggeri in attesa dell'arrivo del treno.

Non sarà più pensabile, infatti, avere banchine strapiene pr decine di minuti di fila. Il distanziamento sarà la parola d'ordine anche a bordo dei bus dove il discorso è diverso: è più semplice infatti controllare il numero di passeggeri che salgono su un mezzo, di dimensioni inferiori. I posti, anche in questo caso rigorosamente a sedere, dovranno essere distanziati e i controllori a bordo dovranno indossare guanti e mascherine nella sicurezza di tutti. Il problema a questo punto sarà nel poter garantire il trasporto in queste condizioni di limitazione: come sarà possibile, infatti, accontentare tutti i passeggeri con le vetture in dotazione ad Atac che fino al 5 marzo erano stracolme fino all'inverosimile ed ora, invece, dovranno marciare semivuote? Ci si affiderà alle riaperture scadenzate: la fase 2 infatti non vedrà tornare tutti i romani n circolazione nello stesso momento, così facendo sarà possibile capire la capacità di portata dei mezzi pubblici e alleggerirne il carico.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 16 Aprile 2020, 05:01

