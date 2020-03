Sofia Unica

Il coronavirus ha fatto fa la sua prima vittima nella Capitale. Si tratta di un'anziana di 87 anni che era ricoverata al San Giovanni dell'Addolorata di Roma nel reparto di oncologia. La paziente è stata sottoposta al tampone solo dopo il decesso. Il primo esame è risultato positivo, ma si attende la validazione dell'Istituto superiore di Sanità che arriverà entro oggi.

La donna era ricoverata in ospedale dal 17 gennaio scorso. Secondo il bollettino medico la morte sarebbe sopraggiunta per «una severa endocardite perché portatrice di protesi valvolare seguita da una problematica di carattere respiratorio». Sempre secondo gli specialisti, che hanno inviato il test allo Spallanzani, «secondo il complesso quadro clinico è possibile affermare che l'anziana è deceduta mentre era affetta dal Covid-19 e non a causa dello stesso». Una precisazione che i medici tendono a sottolineare, ma nel frattempo l'intero reparto dove era ricoverata è stato sottoposto al protocollo sanitario che prevede i 14 giorni di quarantena. Anche i parenti e tutte le persone che sono entrate in contatto con gli altri ammalati che hanno interagito con la vittima dovranno essere esaminati e sottoposti ai test di rito.

Con il decesso di ieri salgono a 148 le morti causate nel nostro Paese dal coronavirus, mentre i contagiati hanno toccato quota 3296, con un incremento di 590 persone in più rispetto all'altro ieri. Anche l'ultima regione fino ad ora immune al virus, la Valle D'Aosta, conta i primi due positivi ai test: ora il virus è in tutto il Paese. Una notizia confortante è arrivata ieri sera dal commissario straordinario per l'emergenza coronavirus Angelo Borrelli: sono guarite 414 persone, con un incremento di 138 casi in più rispetto al giorno precedente.

