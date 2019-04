Sofia Unica

Hashish, cocaina e marijuana dalla Spagna a Roma, in particolare ad Ostia. A sgominare l'organizzazione di trafficanti sono stati i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma. Le Fiamme Gialle hanno eseguito nel Lazio e nella penisola iberica la misura della custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. presso il locale Tribunale nei confronti di 8 persone appartenenti a un'organizzazione criminale dedita al narcotraffico al termine dell'operazione denominata Dandi.

Coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia capitolina, i finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria hanno smantellato una pericolosa gang radicata ad Ostia, a partire dall'arresto, nel mese di aprile 2017, di due uomini di 44 e 28 anni, trovati in possesso di oltre 10 chilogrammi tra cocaina hashish e marijuana, nonché di 4 pistole e una mitraglietta UZI con relativi silenziatori, caricatori e munizioni.

Dalla ricostruzione della rete relazionale dei soggetti arrestati sono emersi stabili legami con un 27enne, dal quale la coppia si riforniva di droga, e con un sodalizio operante nel territorio lidense, capeggiato da un 45enne ed un uomo di 42 anni, a loro volta in contatto con un cittadino italiano dimorante in Spagna, per il cui tramite si approvvigionavano di ingenti partite di stupefacenti da esponenti della criminalità autoctona. Nei guai sono finiti: Salvatore Del Dotto, Stefano Luongo, Alessandro Max Capriotti, Manuel Sabellico e Manolo Mazzoni.

In tale contesto, la custodia, il trasporto e la rivendita del narcotico agli spacciatori venivano curati da una serie di complici, tra i quali un 32enne ed un ulteriore individuo allo stato irreperibile.

Durante le attività investigative, le Fiamme Gialle hanno stroncato due tentativi di importazione, procedendo al sequestro di oltre 21 chilogrammi di cocaina e 250 chilogrammi di hashish, nonché all'arresto in flagranza di 7 tra corrieri e fiancheggiatori.

Le persone sopra menzionate sono finite in carcere, mentre, a cura delle Autorità di polizia spagnole attivate dalla Direzione Centrale per i Servizi Antidroga e dal Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia del Ministero dell'Interno, con l'ausilio del II Reparto del Comando Generale della Guardia di Finanza sono in corso le ricerche del connazionale destinatario di un Mandato d'Arresto Europeo.

