Sofia Unica

Ha creato un gruppo whatsapp. Inserendo agenti funzionari, dirigenti ed altri sindacalisti. E con un messaggio vocale, che in pochi minuti ha fatto il giro della città, chiedeva ai vigili di boicottare il piano del comando per i controlli anticovid-19 sulle strade il 25 aprile ed il primo maggio.

«Se non ci danno 450 euro di straordinari per strada a fare i controlli ci vanno loro». Ma il delegato sindacale dell'Ospol, in servizio al nucleo di pronto intervento per il centro storico, il Pics, mai si sarebbe immaginato che la risposta degli altri appartenenti alla corpo della polizia locale di Roma Capitale fosse stata così compatta. La chat è stata abbandonata da quasi tutti i partecipanti che hanno preso immediatamente le distanze dal sindacalista che fomentava via chat già durante il periodo di Pasqua e Pasquetta e che con i messaggi audio, che sono rimbalzati sui gruppi social ha rischiato di ledere l'immagine della polizia municipale che dall'inizio dell'emergenza si è distinta a livello nazionale per aver arginato l'epidemia del Coronavirus attraverso servizi di prevenzione, repressione. Ma anche di assistenza a domicilio di persone in gravi condizioni economiche che hanno richiesto i buoni spesa, messi a disposizione dalla sindaca Virginia Raggi. «Ho dovuto creare questo gruppo - scrive il sindacalista del Pics ai suoi seguaci - perché ci ha fatto perdere i servizi pagati di straordinari». Un messaggio dai toni particolarmente polemici, fanno notare alcuni agenti, che non rispecchia lo spirito di appartenenza ad un corpo di polizia. A testimonianza di ciò c'è un episodio che ha visto protagonista un rappresentante sindacale dei mercati rionali Capitolini, Maurizio Farina: «Il giorno in cui è cominciata l'emergenza - sottolinea Farina, del mercato Celio - gli agenti hanno ci hanno messo da subito nella condizione favorevole di limitare al minimo i danni e ci hanno dato consigli su come ritirare la merce dai banchi con un tatto ed una professionalità unica».

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Giovedì 23 Aprile 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA