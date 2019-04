Sofia Unica

Dalle grane giudiziarie a quelle politiche. Si annuncia una stagione calda per la sindaca di Roma Virginia Raggi e la sua amministrazione.

STADIO DELLA ROMA

La sindaca resta indagata per abuso d'ufficio dopo che il gip ha respinto la richiesta di archiaviazione della Procura. Secondo il giudice le indagini vanno approfondite. A dare il via all'inchiesta un esposto sulla procedura con cui il Campidoglio ha deciso di approvare il progetto dell'impianto a Tor di Valle. I legali della Raggi hanno ribadito la sua «totale estraneità» nella vicenda

I CONTI DELL'AMA

La disputa - tra Campidoglio da una parte e vertici di Ama dall'altra - sui 18 milioni di crediti per i servizi cimiteriali è tornata alla ribalta con gli audo di alcune conversazioni tra l'ex presidente della municipalizzata Lorenzo Bagnacani e la prima cittadina.

Dialoghi che nei giorni scorsi hanno fatto nuovamente segnare «burrasca» nel barometro dell'amministrazione capitolina. Gli audio sono stati allegati all'esposto presentato alla Procura da Bagnacani nel quale denuncia presunte pressioni ricevute per modificare il bilancio dell'azienda. «Nessuna pressione» ha subito replicato la sindaca, che però ha dovuto fronteggiare buona parte dell'opposizione che ne chiedeva le dimissioni.

LA CASELLA VUOTA

IN GIUNTA

La controversia sul bilancio 2017 dell'Ama nei mesi scorsi aveva determinato anche l'addio dell'ormai ex titolare dell'Ambiente. Pinuccia Montanari si è dimessa in polemica con le scelte della sindaca Raggi agli inizi di febbraio. Da allora la prima cittadina non ha ancora nominato un nuovo assessore, prendendo su di sé le pesanti deleghe dell'ambiente e dei rifiuti. Ancora da definire anche la nuova governance dell'azienda Ama che al momento ha un amministratore pro tempore.

I NODI POLITICI

TRA M5S E LEGA

Negli ultimi tempi le scintille tra Virginia Raggi e Matteo Salvini sono sfociate in scontro aperto, tra polemiche e pesanti critiche incrociate. Nel terreno di scontro è entrato anche il cosiddetto Salva Roma', l'operazione per chiudere la gestione commissariale del debito storico della Capitale che dovrebbe essere ratificata proprio oggi dal Governo, ma che viene contestata da Salvini. Il Movimento, da parte sua, avrebbe deciso di escludere la Capitale dai grandi comizi elettorali per le europee.

