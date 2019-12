Sofia Unica

Che sia un'area sbagliata lo sanno tutti. O quasi. Ora è stato certificato anche dall'Aula Giulio Cesare, che ieri ha approvato all'unanimità un ordine del giorno, presentato da Fdi e sostenuto anche dalla maggioranza, contro l'ipotesi di realizzare una discarica in zona Falcognana, sull'Ardeatina non lontano dal santuario del Divino Amore.

«Falcognana non può essere il sito della discarica di Roma. Questo documento chiede questo», ha illustrato il capogruppo di FdI Andrea De Priamo. Quella di Falcognana è una delle ipotesi principali emerse dal tavolo tecnico tra istituzioni che si è tenuto in Regione.

La delibera è stata approvata con 30 voti favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto. Il gruppo del Partito Democratico, interpellato in merito, ha fatto sapere di non aver partecipato al voto.

In effetti realizzare una discarica a poche centinaia di metri dal Divino Amore è una follia che, ogni tanto, viene riproposta su segnalazione della Regione. «L'area - spiega Pasquale Calzetta, presidente dell'Associazione Sportello del Cittadino - ad alto impatto agricolo, rischierebbe così la paralisi e i livelli di inquinamento delle falde potrebbero essere letali per l'intera economia della zona. Diciamo fermamente no alla discarica di Falcognana».

Mercoledì 11 Dicembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA