Sofia Goggia oramai è entrata nella leggenda dello sci compiendo una di quelle meravigliose imprese che riescono solo ai campioni più grandi: a Lake Louise nel giro di tre giorni ha vinto infatti due discese e poi pure un SuperG. Nella località canadese sinora c'erano riuscite solo la tedesca Katia Seizinger e la mitica statunitense Lindesy Vonn. L'azzurra - 29 anni e successo n.14 in carriera, il 104o per l'Italia delle donne - ha fermato i cronometri su 1.18.28 lasciandosi alle spalle dopo un finale furioso la svizzera Lara Gut-Behrami. «È una giornata incredibile! Quella in questo superG è stata la mia vittoria più bella di questi giorni. Ci tenevo e sapevo che non sarebbe stato facile. L'avevo e detto alla vigilia: il vero passo verso l'alto sta nel superG». Al quinto posto benissimo anche Federica Brignone.



