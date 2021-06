Società partecipate, Campidoglio bocciato

Pesanti i rilievi della Corte dei Conti sulla gestione delle società Partecipate del Comune di Roma. Anzi, si parla di «diffuse carenze nel controllo sugli enti in house e gravi ritardi nell'approvazione dei bilanci di taluni enti». Le attività di «ricognizione e razionalizzazione sono risultate incomplete», specie per «i trasporti pubblici e la gestione dei beni di proprietà comunale». È stata poi «accertata la violazione del limite di spesa per l'organo amministrativo di Zetema e Roma Servizi per la Mobilità». La gestione di Roma Metropolitane srl in liquidazione ha evidenziato «un'impropria commistione nei rapporti finanziari e contabili con il socio pubblico». Quanto ad Atac, «il recupero degli equilibri di bilancio risulta incerto» e necessita della «massima vigilanza». La spesa per le manutenzioni è «particolarmente elevata» anche in ragione «della eccezionale vetustà delle reti metropolitane, tramviarie, filoviare e ferroviarie ex concesse, gestite da Atac e che, per la gran parte della loro estensione, hanno superato il ciclo vita». (F.Sci.)

Ultimo aggiornamento: Venerdì 4 Giugno 2021, 05:01

