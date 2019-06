Social Eggs Freezing preserva la fertilità

VIENNA - In Europa l'età media delle donne al loro primo figlio è in costante aumento (circa 29 anni) e risulta quindi attuale esplorare nuove tecniche di preservazione della fertilità come l'eggs freezing (congelamento degli ovociti), che aiuterebbero le donne a superare gli ostacoli che l'invecchiamento ovarico comporta nel decidere di avere un figlio. «Secondo un'indagine condotta dal nostro Centro, il 90% delle donne è consapevole che il picco di fertilità, e dunque il momento migliore per diventare mamma, si ha tra i 20 e i 30 anni, per poi diminuire tra i 35 e i 40 e in modo più marcato tra i 45-50 anni», spiega il professor Ermanno Greco, Direttore Responsabile del Centro di Medicina della Riproduzione dell'European Hospital di Roma, in occasione di un incontro promosso da Gedeon Richter a Vienna per il Congresso europeo ESHRE.

«La maggioranza delle donne, date le condizioni socio-economiche attuali, si sentirebbe più sicura ad avere un figlio verso i 30 anni e oltre», aggiunge Greco. Gedeon Richter in Italia sostiene il dibattito tra le donne sul tema della preservazione della fertilità con la campagna informativa Il Momento Giusto' (www.ilmomentogiusto.org).(A.Cap.)

Mercoledì 26 Giugno 2019, 05:01

