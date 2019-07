Social down in tutto il mondo, panico sul web

Domenico Zurlo

«Non riesco a scaricare le foto». «Se metto like mi dà errore». «Non visualizzo le stories». Come tre mesi fa: utenti nel panico per colpa dei social. Non siamo ai livelli dello scorso marzo, quando il down di WhatsApp mandò al manicomio milioni di utenti e smartphone-addicted, ma in misura minore nella giornata di ieri in tanti hanno segnalato malfunzionamenti sia della app di messaggistica, sia di Facebook e Instagram.

Il black-out è iniziato intorno alle 15 ed è andato avanti per tutto il pomeriggio: migliaia le segnalazioni sul sito DownDetector in tutto il mondo, soprattutto in Europa e Sudamerica. Su WhatsApp gli utenti non riuscivano a scaricare e quindi a ricevere foto, video, gif, stickers e messaggi vocali: su Instagram riscontrati problemi alle stories e ai filtri delle foto, mentre di minore impatto (almeno in Italia) sono stati i disagi che hanno coinvolto Facebook.

Il problema potrebbe essere legato ai lavori in corso da parte degli sviluppatori per l'integrazione delle applicazioni, tutte e tre di proprietà della stessa Facebook. E mentre su Twitter gli utenti si scatenavano (gli hashtag #whatsappdown e #instagramdown sono finiti rapidamente in tendenza), in serata, in due tweet fotocopia, Facebook e Instagram hanno tranquillizzato gli utenti: «Siamo consapevoli che alcune persone hanno difficoltà a caricare o inviare immagini, video e altri file, stiamo lavorando per riportare le cose alla normalità il più rapidamente possibile».

Giovedì 4 Luglio 2019, 05:01

