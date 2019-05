SOCIAL CINEMA

Alessio Caprodossi

ROMA - Non ci sono ancora film e serie tv autoprodotte, ma seppur a piccoli passi Facebook si avvicina al mondo del cinema. Lo fa lanciando in Italia Film (nome non proprio originale), una funzione che mette in relazione gli iscritti con i cinema e i titoli già in programmazione o di prossima uscita in sala. Sperimentata con successo negli Stati Uniti, in Canada e nel Regno Unito, la novità permette di conoscere in pochi clic gli spettacoli in catalogo nei cinema più vicini, condividendo con gli altri l'eventuale interesse verso un titolo. Warner Bros. testerà la funzione per Godzilla II King of the Monster.

Organizzare una serata al cinema via Facebook diventa così semplice e veloce, perché per usare Film è sufficiente selezionare l'icona della bobina cinematografica che si trova scorrendo il menu laterale sulla sinistra, che apre le due sezioni disponibili. Nella prima, intitolata Film, si trova l'elenco dei titoli visibili in sala e di ognuno si può vedere il trailer, scoprire la trama e il cast. Nella sezione Cinema, invece, ci sono giorni e orario di programmazione e la possibilità di acquistare i biglietti concludendo l'operazione sul sito della sala prescelta con la ricezione via email di un codice a barre o di un QR code che vale come ingresso in sala.

In attesa di novità sostanziali sulla produzione di contenuti video da parte del colosso di Zuckerberg, ipotesi diffusa presso esperti e analisti ma ancora mai confermata dal social network, ci sono altri colossi hi-tech protagonisti di quella che è stata ribattezzata come la battaglia dello streaming. Amazon ha anticipato tutto lanciando a fine 2016 il servizio Prime Video che consente di vedere film e serie tv originali pagando 36 euro l'anno. Principale alternativa a Netflix, Prime avvierà entro l'anno le riprese della prima produzione italiana, con una storia che intreccia amore e mafia ambientata nella Milano degli anni Ottanta.

In procinto di entrare nel redditizio molto dello streaming c'è Apple, che in autunno inaugurerà Apple TV+ in circa cento paesi con contenuti originali realizzati da Steven Spielberg, Ron Howard Sofia Coppola e interpretati tra gli altri da Jennifer Aniston, Reese Whiterspoon, Jason Momoa.

