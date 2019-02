SOCCORSI SENZA PAGA

Luca Calboni

Senza stipendio da novembre. Nuda e cruda, è questa la situazione allarmante in cui si trovano e sono costretti a vivere i sanitari del 118 della Croce Rossa di Roma. Secondo quanto denuncia la Cisl FP (Funzione Pubblica), l'ultima busta paga piena che è stata ricevuta dagli operatori risale addirittura a ottobre. Sono duecento i lavoratori che ancora aspettano dall'azienda il pagamento degli stipendi.

«La metà dei dipendenti del 118 di Roma sono appaltati a società esterne - spiega Roberto Chierchia, Segretario generale della Cisl FP di Roma - di questi, circa un centinaio sono stati dati in appalto alla Croce Rossa Italiana».

I duecento senza stipendio sono divisi fra operatori sanitari ed equipaggio a bordo delle ambulanze, mentre l'altro centinaio si occupa di servizi quali l'accoglienza e l'assistenza sanitaria ai migranti e ai senza fissa dimora.

«È aberrante pensare che chi sta in prima linea al servizio dei bisognosi - continua Chierchia - sia costretta a lavorare senza ricevere lo stipendio: non c'è stata una sola giornata di sciopero o di astensione dal lavoro fino ad oggi e i lavoratori hanno continuato a garantire l'essenziale servizio di assistenza e soccorso». La richiesta dei sindacati è chiara: vogliono il pagamento degli arretrati. «Abbiamo chiesto all'Ares (l'azienda regionale di emergenza sanitaria) di occuparsi lei di saldare gli stipendi dei dipendenti in surroga» spiega Chierchia: la Croce Rossa infatti opera in convenzione con l'azienda regionale di emergenza sanitaria.

Se non arriverà il pagamento degli stipendi, la possibilità di uno sciopero di settore diventa una realtà preoccupante per i cittadini della Capitale. Rischio che però potrebbe essere scongiurato: proprio la Croce Rossa infatti ha fissato per oggi stesso un incontro con i sindacati per discutere ed aggiornare la questione. «Dalla riunione di domani noi dei sindacati non ci aspettiamo nulla di meno del rapido e puntuale pagamento degli stipendi arretrati - conclude il segretario Chierchia - speriamo che questo incontro con la Croce Rossa Italiana porti buone notizie», altrimenti ritornerebbe l'ipotesi di sciopero. Una possibilità che la sanità capitolina non può davvero permettersi, tanto per l'importanza del ruolo dei lavoratori del settore, quanto per la situazione attuale in cui versa la sanità capitolina, appena scombussolata nuovamente dalla visita dei Carabinieri del Nas al Pronto Soccorso dell'ospedale San Camillo Forlanini.

riproduzione riservata ®

© RIPRODUZIONE RISERVATA