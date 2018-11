Smog, limitazioni già da gennaio

Venerdì 16 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Limitazioni alla circolazione dei veicoli più inquinanti già a partire dal primo gennaio 2019, una rete di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, obbligo di caldaie per il riscaldamento a basse emissioni, promozione di carburanti alternativi. Sono solo alcune delle misure previsti dall'accordo sul miglioramento della qualità dell'aria a Roma, nei Comuni vicini, e nella valle del Sacco firmato dal ministro Sergio Costa e dal governatore del Lazio Zingaretti. In campo c'è un investimento complessivo da parte del ministero di 4 milioni e l'impegno a trovare altre risorse per l'attuazione del protocollo. La Regione aggiunge altri 6 milioni: 2 saranno subito utilizzabili per interventi da parte dei Comuni. «Il Piano è finalmente finanziato» e offre «delle linee guida per ridurre le emissioni e cambiare stili di vita», secondo Zingaretti.(L. Loi.)