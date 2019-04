SMASH CAPITALE

Claudia Faggioni

Anche quest'anno la Capitale si prepara ad accogliere il grande tennis. È stato il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti a presentare ieri - nell'inedita location di Palazzo Chigi - la 76esima edizione degli Internazionali Bnl d'Italia, alla presenza, tra gli altri, del presidente Fit Angelo Binaghi, della sindaca di Roma Virginia Raggi, del presidente del Coni Giovanni Malagò e del presidente Bnl Luigi Abete. Un'edizione, in programma dal 6 al 19 maggio, che punta a battere tutti i record: «Ci aspettiamo di avere oltre 220mila spettatori paganti per un incasso superiore ai 12 milioni di euro», ha ammesso Binaghi.

«Per fare un paragone, la partita dello scorso campionato con l'incasso maggiore, Juventus-Milan, ha raccolto 5 milioni di euro». «Credo che tutti gli italiani e tutti gli sportivi siano legati a questo evento - ha poi sottolineato Malagò - che rappresenta il fiore all'occhiello della tradizione di organizzazione di grandi eventi sportivi che caratterizzano la storia del nostro Paese. Oggi qui ci sono le istituzioni sportive, il comune di Roma e il governo: quando siamo tutti uniti e remiamo nella stessa direzione siamo imbattibili». Un evento che rappresenta una «vetrina formidabile per la città di Roma, fra l'altro prima tappa di una serie di eventi nella Capitale», come ha ricordato Giorgetti, mentre importanti novità si preannunciano per quanto riguarda la tanto attesa copertura del Centrale: «Siamo in dirittura d'arrivo, abbiamo dribblato tutti gli ostacoli per far sì che la struttura possa vivere dodici mesi l'anno» ha spiegato la sindaca Raggi, che ha anche illustrato iniziative collaterali come il campo creato nel VI Municipio per avvicinare al tennis i giovani della periferia e i diversi appuntamenti di Tennis Smile attesi tra via Cola di Rienzo e il Ponte della Musica.

Il torneo ospiterà tutti i migliori giocatori del mondo, da Djokovic a Nadal, da Serena Williams a Maria Sharapova, passando per l'attuale numero 1 del ranking Naomi Osaka. Tra gli italiani, già in tabellone Marco Cecchinato, Fabio Fognini e Camila Giorgi. Ma il vero sogno è lui: Re Roger Federer. L'ex numero uno al mondo figura in entry list e la sua presenza potrebbe dipendere dall'andamento del torneo di Madrid. «Speriamo di riaverlo a Roma - le parole di Binaghi - dove peraltro non ha mai vinto, ma il torneo può superare la sua assenza, come ha fatto negli ultimi due anni. E poi io tifo Nadal».

