Smantellato cartello narcos con il Perù

Un cartello del narcotraffico di cocaina, che dal Perù e dal Cile importava grosse quantità di droga, è stato smantellato dai carabinieri del comando provinciale della Capitale. In manette sono finite quindici persone indagate dalla direzione distrettuale antimafia, tutte accusate di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti con l'aggravante della transnazionalità, cessione e detenzione ai fini di spaccio.

Il gruppo faceva capo a un calabrese residente a Roma e a un broker peruviano di nome Ninamango Yabanez, che spediva in Italia la droga, destinata ad essere venduta al dettaglio da una rete di pusher nei quartieri Alessandrino, Quarticciolo e Centocelle.

I corrieri che venivano utilizzati erano donne che nascondevano la pasta di coca in bottiglie di bevande e di prodotti fitoterapici oppure ingerivano gli ovuli. (E. Orl.)

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 23 Giugno 2021, 05:01

