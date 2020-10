Smalling si riprende la difesa, tre mesi dopo

Francesco Balzani

Novanta giorni per ritrovarsi. Tanto è passato dall'ultima partita di Smalling con la maglia della Roma. Stasera alle 21 contro il Cska Sofia, nel secondo turno di Europa League, è tempo finalmente di riabbracciarsi. Giocherà titolare, ha tagliato corto Fonseca. L'ultima volta risale al primo agosto contro la Juve, poi l'eterna attesa. Il Manchester United, infatti, lo ha rivoluto per tenerlo fuori rosa. La lunga trattativa ha portato al ritorno dell'inglese solo all'ultimo minuto dell'ultimo giorno di mercato. Lo sbarco trionfale a Ciampino e l'abbraccio con Fonseca e gli ex compagni. Sembrava tutto pronto contro il Benevento ma si è messa in mezzo una distorsione al ginocchio. Ora sembra davvero tutto pronto. Smalling guiderà all'Olimpico la difesa sia stasera sia con la Fiorentina domenica mentre la moglie se la prende col Governo italiano: «Dobbiamo iniziare a considerare gli effetti collaterali del lockdown, dell'indossare le mascherine e dell'alimentare la paura delle persone e metterli a paragone con il virus».

Tanto turnover stasera, ma non troppo per Fonseca che vuole chiudere presto il discorso qualificazione: «Dobbiamo subire meno gol ma la Roma ha fiducia e carattere. Perché esaltano Pioli ma criticano me? La risposta è già nella domanda, ma io non ci penso». Quando gli viene chiesto di una riduzione del numero delle partite visto il Covid: «Ho fiducia nelle autorità. Voglio credere che non si cambi nulla, per un campionato più giusto bisogna rimanere così». In attacco nuova chance a Mayoral. A destra ancora Karsdorp che ammette: «Non sono quello di 3 stagioni fa per colpa degli infortuni, ma spero sia il mio anno. Ho detto no a Genoa e Atalanta dopo aver parlato con Friedkin». Confermate le restanti due giornate di squalifica a Mancini. Ecco la probabile formazione: Pau Lopez; Ibanez, Smalling, Jesus; Karsdorp, Cristante, Villar, Bruno Peres; Mkhitaryan, Perez; Mayoral.



