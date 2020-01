Smalling, muro insuperabile vinto il duello con Immobile

PAU LOPEZ 4

Rimette in campo un pallone innocuo e permette di fatto alla Lazio di sfruttare l'unica occasione del derby. Non ha occasioni per riscattarsi.

SANTON 7

Riceve fiducia, ricambia fedeltà allo stato puro. Si perde Lulic appena una volta e giganteggia in un ruolo che potrebbe diventare definitivamente suo. Mossa azzeccata di Foneca (38' st Kolarov ng)

SMALLING 7,5

Butta acqua ghiacciata sui piedi del capocannoniere della serie A stravincendo il duello e provando pure a farsi valere in fase offensiva. Entra suo malgrado nella papera Pau.

MANCINI 6,5

Si mette tra Correa e Immobile annullando ogni forma di comunicazione tra i due. Meno vistoso di Smalling, ma impeccabile in quasi ogni occasione. Cancella gli errori dello Stadium

SPINAZZOLA 7

Torna a sinistra dove meglio si sposano i suoi pensieri. Camminata elegante, presenza essenziale e un cioccolatino per Veretout a inizio ripresa. Marotta, visto sì?

CRISTANTE 6,5

Ben altro piglio rispetto ai toni morbidi dello Stadium. Alza il baricentro costringendo Milinkovic a restare sotto l'ombrello. Suo l'assist per Dzeko.

VERETOUT 6,5

Motorino perpetuo bravo a sradicare palloni e idee a Luis Alberto e compagni. Pesano un po' i due errori in area che poteva regalargli il ruolo di bestia nera della Lazio (45' st Pastore ng)

UNDER 7

Magie e sgasate in faccia a Lulic. Sembra il Cencio dei tempi buoni, quello che non si vedeva da tempo. Da una sua intuizione nasce il rigore poi annullato da Calvarese al Var

PELLEGRINI 6

Unico romano in campo. Colpisce un palo di rimpianti e poesia. Per il resto gestisce bene l'ansia da derby ma nel finale potrebbe osare un po' di più.

KLUIVERT 6

Dribbling come pioggia in un giorno di novembre a Londra. Però all'atto conclusivo trova sempre una giustificazione. Frequenti un corso di finalizzazione. Buoni due recuperi difensivi nel finale (36' st Perotti 5,5: per poco non combina un guaio)

DZEKO 7

Incorna la palla buona sfruttando l'uscita a vuoto di Strakosha. Il gol nel derby mancava da una vita. Ci prende gusto e ci riprova tre volte trovando sempre il muro laziale di fronte. Leader.

FONSECA 7

Mosse coraggiose che ripagano e un atteggiamento da squadra che vuole vincere il derby.

