Smalling is coming e Fonseca lo convoca

ROMA - Smalling is coming. Stavolta davvero. L'inglese, che ha saltato le ultime tre partite per un problema muscolare all'adduttore, è pronto finalmente al debutto in una Roma che si sta godendo i nuovi acquisti. Il difensore ex United domani sarà per la prima volta tra i convocati e si giocherà con Juan Jesus il posto accanto a Fazio vista la squalifica di Mancini. Il brasiliano è favorito, ma Smalling (voluto espressamente da Fonseca) dovrebbe comunque esordire contro l'Atalanta. Mini turn over, visto il fitto calendario, anche a destra dove Spinazzola dovrebbe prendere il posto del convalescente (da febbre) Florenzi mentre in attacco spazio dal primo minuto a Zaniolo al posto di Kluivert e dietro al solito Dzeko che - secondo i dati Opta - risulta il calciatore ad aver giocato più palloni in area di rigore avversaria in questo campionato (33). Addirittura più degli strapagati CR7 e Lukaku. A centrocampo confermata la coppia Veretout-Cristante. Diawara troverà spazio contro il Lecce domenica prossima. (F.Bal.)

Martedì 24 Settembre 2019, 05:01

