Smalling difensore perfetto, Kluivert è una scheggia

PAU LOPEZ 6,5

Fa sembrare tutto semplice. Merito suo e di una difesa che si sta scoprendo tra le più forti in serie A. Bravo nel finale a mantenere intatta la porta.

SANTON 7

Da esodato a neo assunto. Svolge un ruolo che conosce bene garantendo il giusto equilibrio in un momento precario. Rischia un po' per un intervento in area su Sema, ma poi non sbaglia nulla.

SMALLING 8

Tackle da inserire nel manuale del perfetto difensore e pure un gol che pesa tantissimo sul morale di tutto il gruppo. La vegan power continua.

FAZIO 6

Meriterebbe un 8 per la pazienza che riesce a mantenere dopo un rosso tragicomico. Merita un 5 per come si fa scappare in prima istanza Okaka.

KOLAROV 7,5

E' il primo a suonare la carica, è l'ultimo a timbrare il tabellino con un rigore di glaciale fattura.

MANCINI 7,5

Il terzo film da regista dura poco. Costretto ad arretrare, non smette di stupire e avvia con un recupero alla Samuel l'azione dello 0-2. Dominante

VERETOUT 7

Ne rimarrà soltanto uno. Finisce proprio così, ma il francese non si scoraggia e lotta come un Peaky Blinders mangiandosi il centrocampo di Tudor

KLUIVERT 7,5

Schegge di sana follia che costringono i difensori dell'Udinese a maltrattarlo. Il colpo da biliardo dello 0-3 è da palati fini, e si guadagna il rigore. (73' Perotti ng: entra a festa già finita)

PASTORE 7,5

Pecca di egoismo nel primo tempo, ma la sua sfilata di moda è bella da vedere. E concreta visto che è lui a cantare il ritornello dell'azione dello 0-3. Rinato davvero. El Flaco va, senza catene (70' Cetin 6: solido, promettente)

ZANIOLO 8

Freddo per il suo primo gol in trasferta, prezioso quando obbliga l'Udinese a restare bassa. Ammirevole quando serve a Dzeko un assist d'oro. (79' Florenzi ng)

DZEKO 7

Hannibal Lecter vede rubarsi la scena di Halloween da Irrati. Ma non si scoraggia e fa paura comunque alla difesa dell'Udinese.

FONSECA 8

Un gigante di marmo che non crolla di fronte all'ennesima vergogna arbitrale. Anzi, riesce a tirar fuori dalla sua Roma una reazione da top club. Bravo.

Giovedì 31 Ottobre 2019, 05:01

