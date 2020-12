Sma, un video per raccontarla

MILANO- Per informare e sensibilizzare sulla possibilità che l'Atrofia Muscolare Spinale possa esordire tardivamente e cogliere di sorpresa, nasce La Domenica Secondo Nonna, video prodotto e creato da Casa Surace per Biogen con il patrocinio di Famiglie SMA e Centri Clinici NeMO. Con profonda ironia e saggia sensibilità, il video pone l'accento sui principali sintomi della SMA a esordio tardivo, grazie alla brillante Nonna Rosetta che, col suo inconfondibile modo di fare, ci descrive i propri nipoti, riservando un finale sorprendente. La SMA è una malattia genetica rara, che si manifesta in un caso su 4 solo se entrambi i genitori sono portatori del gene responsabile. La malattia impatta sulla muscolatura volontaria provocando debolezza e atrofia muscolari gravi e progressive e rendendo, nelle forme più gravi, difficili o impossibili funzioni vitali come deglutire o tenere la testa dritta. Sono stati individuati quattro tipi di SMA, a seconda della severità dei sintomi e dell'età di esordio. Se le forme più comuni sono quelle a esordio infantile, è anche vero che l'esordio clinico della malattia può avvenire anche in età ben più adulta, addirittura intorno ai 35 anni. Le SMA a esordio tardivo sono particolarmente insidiose perché presentano sintomi molto meno gravi, che la persona affetta potrebbe sottovalutare o ignorare. Nella SMA 4, per esempio, lo sviluppo motorio è addirittura normale ma vi è un graduale manifestarsi di debolezza, tremori e contrazioni muscolari. Reagire per tempo è fondamentale, perché solo accorgendosi dei primi segni della malattia è possibile effettuare una presa in carico efficiente e intraprendere le cure con la massima efficacia possibile. La diagnosi definitiva, dopo un'attenta valutazione della storia clinica familiare, arriva con uno specifico esame del sangue di genetica molecolare. Prima ci si rivolge al proprio medico o specialista, migliori saranno le possibilità di intervenire nella storia naturale della malattia aumentando sensibilmente la qualità di vita. Per maggiori informazioni sulla patologia e sulla rete di supporto:care.togetherinsma.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 16 Dicembre 2020, 05:01

