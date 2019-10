Sma: screening neonatale

ROMA - Riconoscere i sintomi nei neonati e non sottovalutare i segnali del proprio corpo in età più adulta sono fattori chiave per rivolgersi al proprio medico e al pediatra per tempo e iniziare così un percorso diagnostico tempestivo. La ricerca negli ultimi anni ha ottenuto dei grandissimi risultati terapeutici, che hanno cambiato la storia naturale della malattia in tutti i tipi di Atrofia Muscolare Spinale (SMA).

Una diagnosi precoce, infatti, fa si che il percorso terapeutico sia quanto più possibile efficace. In questo senso si muove un nuovo progetto pilota di screening neonatale, tra i primi in Europa, partito nel Lazio e che presto approderà anche in Toscana. La SMA è una malattia neuromuscolare genetica rara, caratterizzata da debolezza e atrofia muscolare severa e progressiva. Si trasmette se entrambi i genitori ne sono portatori sani, con una possibilità su quattro che il bambino sviluppi la malattia, che colpisce circa un neonato ogni diecimila nel mondo ed è ancora oggi la prima causa genetica di mortalità infantile. In Italia si contano circa 960 casi e si stimano 60/70 nuove diagnosi infantili ogni anno, di cui la metà con la forma più grave.

In base alla gravità dei sintomi e all'età di esordio sono state individuate quattro forme della malattia. La SMA di tipo 1, con esordio entro i primi sei mesi di vita, è di gran lunga la più grave e comporta l'incapacità del neonato di sedersi senza aiuto e di reggere autonomamente il capo.

La forma intermedia, con esordio tra i 7 e i 18 mesi di vita, è la SMA di tipo 2. In questo caso, i piccoli stanno seduti senza sostegno, ma nella maggior parte dei casi non acquisiscono la capacità di camminare autonomamente. Vi sono poi le forme meno severe, le SMA di tipo 3 e 4, con insorgenza rispettivamente dopo i 18 mesi di età e in adolescenza o età adulta. In questi casi, la malattia non compromette l'aspettativa di vita e le persone riescono a camminare da sole, pur potendo presentare, specie nella SMA di tipo 3, problematiche come scoliosi e difficoltà di deglutizione, oltre che dolori muscolari (info care.togetherinsma.it).(A.Cap.)

Mercoledì 23 Ottobre 2019, 05:01

