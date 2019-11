Slittano ancora le nomine per i direttori di tg e Reti

In Rai spiegano che la ragione è legata all'ipotesi di possibili ulteriori interventi sul canone. Ma l'ennesimo rinvio sulla questione delle nomine (si dovevano tenere oggi) sembra sia stata causata da un disaccordo sull'affidamento della poltrona del Tg3. Il nodo insoma sarebbe politico. Qualche consigliere, ieri mattina, avrebbe espresso contrarietà sulla soluzione trovata che rispondeva al seguente schema: Stefano Coletta a Rai1 e alla Direzione Prime Time, Ludovico Di Meo a Rai2 e alla Direzione Cinema e serie tv, Franco Di Mare a Rai3 e alla Direzione Day Time. Uno schema che teneva fuori da una possibile votazione l'indicazione dell'ex DG nonché ex direttore del Tg1 Mario Orfeo, che M5s non vorrebbe però al timone del Tg3.

Così Rai2, da domani, non avrà più il suo direttore in quanto Carlo Freccero finirà il suo mandato per sopraggiunti limiti d'età. Il timore, comunque, di un possibile cambiamento degli umori parlamentari riguardo al camone Rai - fanno sapere dall'azienda di viale Mazzini - potrebbe influire anche sull'impostazione dei vertici. Quindi sarebbe giustificato lo stop momentaneo, in attesa proprio di capire l'esito della Manovra 2020. (M.Lan.)

Giovedì 28 Novembre 2019, 05:01

