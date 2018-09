Giovedì 6 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Slitta al 2020 la norma varata l'anno scorso che stabiliva che le prove Invalsi in Italiano, Matematica e Inglese per gli studenti del quinto anno delle Superiori fosse requisito di accesso all'esame di Maturità. Lo prevede un emendamento dei relatori al decreto Milleproroghe. La legge del 2017 stabiliva che la nuova prova nazionale predisposta dall'Invalsi costituisse sin dall'anno scolastico che sta per cominciare requisito di accesso all'esame di maturità.Ancora. Le somme della Carta elettronica di aggiornamento dei docenti (prevista dalla Buona Scuola) relative all'anno scolastico 2016/17 e non ancora utilizzate, potranno essere spese entro il 31 dicembre 2018. Mentre i risparmiatori colpiti dalle crisi bancarie e «già destinatari di pronuncia favorevole adottata dall'Arbitro per le controversie finanziarie», potranno chiedere alla Consob di ottenere «tempestivamente» un rimborso del 30% (con il limite massimo di 100 mila euro) dell'importo dovuto. (M.Fab.)