Sleeping concert

MATTATOIO - LA PELANDA

Un concerto notturno pensato per essere fruito in una condizione di sonno parziale o totale del pubblico

: è il primo Sleeping Concert a Roma, a cura di Federico Placidi, Federico Dal Pozzo e Lorenzo Abattoir, evento performativo che chiude il festival internazionale di musica elettroacustica De Natura Sonorum, dalle 23 di oggi fino all'alba di martedì 10/12 (prenot. obbligatoria). Lo sleeping concert sarà preceduto, alle 20.30, da I mille volti della musica elettroacustica live con Walter Branchi, Francesco Cuoghi, Maurizio Barbetti.

P.za O. Giustiniani 4, info e prenot. 340.5573255

www.teatroinscatola.it

CiaoRino

TEATRO COMETA OFF

È una ruota che gira ritornello di una rinomata canzone di Rino Gaetano, è anche il titolo dello spettacolo teatrale che ripercorre i 20 anni di storia della band. Con

Alessandro D'Orazi, Paolo Fabbrocino, Peppe Mangiarancina, Gianfranco Mauto, Fabrizio Giannini.

Via L. della Robbia 47,

da oggi a giovedì

Lunedì 9 Dicembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA