SKY CASA CALCIO

Ernesto De FranceschiMILANO - L'accordo era nell'aria. E da ieri è ufficiale. Sky Sport ha annunciato l'intesa con Perform che permetterà agli abbonati della pay tv di «accedere in maniera vantaggiosa» ai contenuti di Dazn, incluse le altre 116 gare del campionato di A e tutta la Serie B, offrendo così il meglio del calcio italiano ed europeo sette giorni su sette puntando sul ritorno della Champions League.L'annuncio è arrivato da Villa Necchi Campiglio nel cuore di Milano, teatro della presentazione dell'intera offerta sportiva 2018/2019. L'emittente di Murdoch, che detiene già i diritti tv in esclusiva di 244 partite di serie A, ha ufficializzato l'intesa con Perform che permetterà agli abbonati della pay tv di «accedere in maniera vantaggiosa» ai contenuti di Dazn, compresa la serie B. «È un accordo molto importante - ha detto Matteo Mammì, responsabile diritti, produzione e canali di Sky Sport -: i nostri abbonati potranno accedere in maniera facile e vantaggiosa alle 3 partite di serie A di Dazn e tutti i suoi contenuti».Ma le novità per gli abbonati di Sky non finiscono qui. Da quest'anno, appunto, torna la Champions (138 incontri, compresa la Supercoppa Europea, un match a settimana andrà in chiaro sulla Rai), dopo la parentesi a Premium. Tutti i match il martedì e mercoledì saranno trasmessi in diretta con una stella in più: Ilaria D'Amico, che trasloca dal campionato italiano a quello... europeo. Sarà lei la regina Champions, affiancata da Costacurta. Ad allenare il dream-team sarà Fabio Capello, nuovo opinionista. Ogni sera in studio un super campione: da Cambiasso a Del Piero e Vialli. Andrea Pirlo è la grande new-entry.Il posto lasciato libero dopo 15 anni di conduzione di Ilaria D'Amico a Sky Calcio Show la domenica sarà preso da Alessandro Bonan. Confermatissimo Fabio Caressa al club serale dopo il posticipo. Al giovedì sarà il turno dell'Europa League, anche questa esclusiva Sky Sport per un totale di 205 partite a stagione per il prossimo triennio, con Anna Billò. La Premier League inglese sarà il regno di Paolo Di Canio e ci sarà pure il ritorno della Bundesliga. Ogni giornata, 7 gare su 10 della A saranno solo su Sky: 2 match su 3 il sabato (alle 15 e alle 18), 4 su 6 la domenica (due alle 15, una alle 18 e il posticipo delle 20.30), più il monday night (lunedì alle 20.30), per un totale di oltre 530 ore live.Non solo calcio: durante la presentazione Mammì ha anche annunciato il rinnovo dei diritti del torneo di tennis di Wimbledon, che Sky trasmetterà almeno fino al 2022.riproduzione riservata ®