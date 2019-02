Sky accende i motori: 9 mesi a tutto gas con F1 e moto

Luca Uccello

MILANO - I motori? Sono solo su Sky e da nessun'altra parte. Una nuova stagione da vivere tutta d'un fiato, con oltre 1.100 ore di diretta e quasi 300 gare in 9 mesi, circa 70 in più (+30%) rispetto a un anno fa. C'è da buttare via il telecomando e non alzarsi più dal divano di casa. Il massimo per una stagione sportiva attesissima, con 6 piloti italiani in MotoGP, una Ferrari tutta nuova all'assalto delle Mercedes in F1 (dei 21 GP, 16 saranno in esclusiva su Sky Sport, i rimanenti cinque verranno trasmessi in diretta anche su TV8). E la novità della Superbike che ha già acceso i suoi motori sul circuito di Phillip Island.

Una stagione lunga che Sky ha deciso di seguire dall'inizio alla fine, da marzo a dicembre con la solita passione, con un Team Motori pieno di talent, competenza e tecnologia. Pronostico secco nel Moto GP? «Mi verrebbe da dire Marquez perché è il pilota più veloce in circolazione. Poi io spero sempre che Valentino sia lì per lottare, che torni anche a 40 anni. Spero anche che Dovizioso sia lì a giocarsela come nelle ultime due stagioni». Parole di Guido Meda, responsabile dei Canali Motori, pronto ad accendersi anche in questo campionato insieme a Mauro Sanchini. Emozioni e adrenalina anche con Carlo Vanzina voce della F1 affiancato da Marc Gené al commento tecnico. F.2 e F3 saranno raccontate da Lucio Rizzica e Marcello Puglisi, mentre Biagio Maglienti si occuperà di Carrera SuperCup.

Il primo Gran Premio della stagione è in programma il 17 marzo a Melbourne, in Australia e nella giornata della presentazione della stagione Motori è arrivato anche il videomessaggio di Antonio Giovinazzi promosso a titolare dopo 8 stagioni: «Aver guidato l'Alfa Romeo nei test a Barcellona è stato come essersi svegliato la mattina di Natale a scartare i regali, il primo giro è stato un'emozione». Difficile trattenere l'emozione per essere il primo italiano a correre in Formula Uno. «Portare il tricolore sulla griglia di partenza è un motivo di orgoglio. Gli appassionati italiani se lo meritavano proprio».

